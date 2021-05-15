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Россия обвинила Чехию в «тотальной неразберихе»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Власти Чехии показывают неспособность провести объективное расследование взрывов на складах боеприпасов во Врбетице, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, Прага ответственна за возникшую неразбериху с этим инцидентом.

Захарова отметила, что чешские СМИ опубликовали материал о пропаже со складов во Врбетице сразу после взрывов в 2014 году большого количества вооружений. Арендатор складов Imex Group посчитал, что оружие украдено.

По ее мнению, чешские власти не только не могут провести объективное расследование, но и неспособны выстроить логическую цепочку «происходящих на территории собственной страны безобразий».

«Во всей этой истории очевиден лишь один факт: в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого «внешнего врага» в лице России», — подчеркнула Захарова.

Взрывы на складах в деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. На них хранились боеприпасы, принадлежавшие частным оружейным компаниям. Чехия утверждает, что к инциденту причастны российские спецслужбы.

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Политика #Россия #Мир
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