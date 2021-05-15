Россия обвинила Чехию в «тотальной неразберихе»

Власти Чехии показывают неспособность провести объективное расследование взрывов на складах боеприпасов во Врбетице, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, Прага ответственна за возникшую неразбериху с этим инцидентом.

Захарова отметила, что чешские СМИ опубликовали материал о пропаже со складов во Врбетице сразу после взрывов в 2014 году большого количества вооружений. Арендатор складов Imex Group посчитал, что оружие украдено.

По ее мнению, чешские власти не только не могут провести объективное расследование, но и неспособны выстроить логическую цепочку «происходящих на территории собственной страны безобразий».

«Во всей этой истории очевиден лишь один факт: в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого «внешнего врага» в лице России», — подчеркнула Захарова.

Взрывы на складах в деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. На них хранились боеприпасы, принадлежавшие частным оружейным компаниям. Чехия утверждает, что к инциденту причастны российские спецслужбы.