Россия обвинила Чехию в «тотальной неразберихе»

Власти Чехии показывают неспособность провести объективное расследование взрывов на складах боеприпасов во Врбетице, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, Прага ответственна за возникшую неразбериху с этим инцидентом.
Захарова отметила, что чешские СМИ опубликовали материал о пропаже со складов во Врбетице сразу после взрывов в 2014 году большого количества вооружений. Арендатор складов Imex Group посчитал, что оружие украдено.
По ее мнению, чешские власти не только не могут
провести объективное расследование, но и неспособны выстроить логическую
цепочку «происходящих на территории собственной страны безобразий».
«Во всей этой истории очевиден лишь один факт: в ситуации
тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться
переложить всю вину за это на пресловутого «внешнего врага» в лице России», — подчеркнула
Захарова.
Взрывы на складах в деревне Врбетице произошли 16 октября и
3 декабря 2014 года. На них хранились боеприпасы, принадлежавшие частным
оружейным компаниям. Чехия утверждает, что к инциденту причастны российские
спецслужбы.