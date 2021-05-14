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Тепло придет на выходных в Иркутскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Теплая погода установится на выходных в Иркутской области, в некоторых районах синоптики прогнозируют повышенной класс пожароопасности, сообщила пресс-служба регионального гидрометцентра.

В субботу по области ожидается переменная облачность, только местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В некоторых районах сохранится четвертый и пятый класс пожароопасности в лесах.

Ветер в субботу усилится до 21 метра в секунду. Температура ночью в большинстве районов от 0 до 5 градусов тепла, днем 13–18 градусов выше нуля. В северо-восточных районах области ожидается до 21 градуса тепла.

В воскресенье пройдут кратковременные дожди, в северных районах с мокрым снегом. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Температура ночью в большинстве районов — до 8 градусов тепла, при прояснении до — 4 мороза. Днем от 10 до 15 градусов тепла, в северных районах при облачной погоде до 5 градусов.

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