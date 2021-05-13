Новосибирск окутало дымкой от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Новосибирска, утром в четверг горожане пожаловались на затянутое смогом небо.

Смог окутал Новосибирск в четверг утром. Горожане пожаловались на дымку и неприятный запах в воздухе, в том числе и в центральной части столицы Сибири.

«Это связано с тем, что у нас отмечаются потоки из районов Красноярского края, где отмечаются лесные пожары. Дым несет с тех регионов. Плюс отмечается влияние антициклона, что не способствует рассеиванию», – рассказал Sibnet.ru и. о. начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Евгений Тунаев.