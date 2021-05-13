Новосибирск окутало дымкой от лесных пожаров

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Дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Новосибирска, утром в четверг горожане пожаловались на затянутое смогом небо.
Смог окутал Новосибирск в четверг утром. Горожане пожаловались на дымку и неприятный запах в воздухе, в том числе и в центральной части столицы Сибири.
«Это связано с тем, что у нас отмечаются потоки из районов Красноярского края, где отмечаются лесные пожары. Дым несет с тех регионов. Плюс отмечается влияние антициклона, что не способствует рассеиванию», – рассказал Sibnet.ru и. о. начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Евгений Тунаев.
Nik3316вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...
west_nikт. е. все слова Стоуна - ложь?!А ты истину глаголишь?По моему он нейтральный, не заангажированный человек,...
Nik3316ЦитатаСтоун это говорящая голова. Максимка, говорящая голова, это ты,)) причем достаточно необразованная....
pepelmetalТы в параллельной вселенной какой-то живёшь