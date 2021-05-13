НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Новосибирск окутало дымкой от лесных пожаров

Источник:
Sibnet.ru
123 0
Фото: © Sibnet.ru

Дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Новосибирска, утром в четверг горожане пожаловались на затянутое смогом небо.

Смог окутал Новосибирск в четверг утром. Горожане пожаловались на дымку и неприятный запах в воздухе, в том числе и в центральной части столицы Сибири.

«Это связано с тем, что у нас отмечаются потоки из районов Красноярского края, где отмечаются лесные пожары. Дым несет с тех регионов. Плюс отмечается влияние антициклона, что не способствует рассеиванию», – рассказал Sibnet.ru и. о. начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Евгений Тунаев.

Еще по теме
Катализатор для защиты воздуха от вредных выбросов создали в Томске
Потепление придет в Забайкалье к концу недели
Буддийский лама пригрозил кармическим наказанием за пал травы
Итальянское СМИ написало о захвате Байкала туристами
смотреть все
Жизнь #Гео #Стихии
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Зоозащитники нашли в Новосибирске собачий «концлагерь»
Новосибирск окутало дымкой от лесных пожаров
Школьник создал устройство для вакуумной камеры ИЯФ СО РАН
Новосибирский депутат заявила о нехватке у народа денег на еду
Самое популярное
Пираты взломали улучшенную версию Metro Exodus
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
Максим Чернявский помог Тимати с выбором в «Холостяке»
Windows 10 окончательно лишится Flash Player
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров обвинил Запад в игнорировании остального мира
Вице-премьер заверила, что цены в России ниже мировых
США предсказали России великолепный урожай пшеницы
Право покупать товары по цене на ценнике закрепят законом
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Nik3316

вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...

west_nik

т. е. все слова Стоуна - ложь?!А ты истину глаголишь?По моему он нейтральный, не заангажированный человек,...

Nik3316

ЦитатаСтоун это говорящая голова. Максимка, говорящая голова, это ты,)) причем достаточно необразованная....

pepelmetal

Ты в параллельной вселенной какой-то живёшь
Sibnet.Ru