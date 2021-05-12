НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Microsoft прекратила поддержку устаревшей Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
449 0
Фото: © Sibnet.ru

Microsoft с 12 мая прекратила обслуживание старых сборок операционной системы Windows 10. В этот список вошли версии 1909, 1903 и старше, они перестанут получать обновления и плановые исправления.

Пользователям устройств под управлением устаревшей Windows 10 предлагается обновить операционную систему минимум до версий May 2020 Update или October 2020 Update, в этом случае она снова начнет получать исправления ошибок и обновления безопасности.

При этом Windows 10 версии 1909 в редакциях Enterprise и Education продолжат поддерживаться и будут получать обновления еще год. Что касается Windows 10 версий 1809 и 1803, их поддержка также прекращена с 12 мая.

Ожидается, что разработчики в ближайшие дни начнут распространять обновление Windows 10 May 2021 Update (21H1). Оно содержит незначительные исправления. При этом осенью ожидается выход обновления 21H2, которое принесет пользователям переработанный дизайн интерфейса и новые функции.

Тема: Человек и компьютер
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
NVIDIA представила новые доступные видеокарты
Intel представила мобильные процессоры нового поколения
Жесткие диски в России резко подорожали
смотреть все
Технологии #Софт #Компьютеры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Банду подростков в Новосибирске поймали за 22 преступления
Катализатор для защиты воздуха от вредных выбросов создали в Томске
«Сезон гейзеров» открыли в Барнауле
Конкурс костюмов из мусора пройдет в Новосибирске
Самое популярное
Пираты взломали улучшенную версию Metro Exodus
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
Названы профессии с неоправданно высокими зарплатами
Максим Чернявский помог Тимати с выбором в «Холостяке»
Обсуждение (0)
Картина дня
Россиянам простят миллиарды кредитных рублей
Мишустин рассказал про подработку грузчиком
Стал известен диагноз напавшего на казанскую школу стрелка
Microsoft прекратила поддержку устаревшей Windows 10
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
55
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
49
Центр Сталина построят в России
33
Подросток устроил стрельбу в казанской школе, есть жертвы
33
Путин ужесточит правила оборота оружия после стрельбы в Казани
28
Путин заявил о нехватке рабочих рук в стране
Sibnet.Ru