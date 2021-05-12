Microsoft прекратила поддержку устаревшей Windows 10

Microsoft с 12 мая прекратила обслуживание старых сборок операционной системы Windows 10. В этот список вошли версии 1909, 1903 и старше, они перестанут получать обновления и плановые исправления.

Пользователям устройств под управлением устаревшей Windows 10 предлагается обновить операционную систему минимум до версий May 2020 Update или October 2020 Update, в этом случае она снова начнет получать исправления ошибок и обновления безопасности.

При этом Windows 10 версии 1909 в редакциях Enterprise и Education продолжат поддерживаться и будут получать обновления еще год. Что касается Windows 10 версий 1809 и 1803, их поддержка также прекращена с 12 мая.

Ожидается, что разработчики в ближайшие дни начнут распространять обновление Windows 10 May 2021 Update (21H1). Оно содержит незначительные исправления. При этом осенью ожидается выход обновления 21H2, которое принесет пользователям переработанный дизайн интерфейса и новые функции.