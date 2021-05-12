Новый метод лечения рака стали применять в Томске

Сеансы брахитерапии (внутритканевого введения источников излучения) начали применять при лечении рака предстательной железы в Томске, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения в среду.

«По эффективности результаты брахитерапии сопоставимы с хирургическими методами лечения, однако процесс подготовки, лечения и реабилитации занимает значительно меньше времени и качество жизни пациента практически не меняется», – рассказал и.о. главного врача Томского областного онкологического диспансера Максим Грищенко.

Процедура проводится под эпидуральной анестезией на специальном манипуляционном столе аппаратом MultiSours HDR. Используются УЗИ-аппарат экспертного класса и специальная компьютерная планирующая система для расчета параметров облучения

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«Этот метод облучения предстательной железы обладает основным преимуществом - очень высокой избирательностью подведения дозы. При этом воздействие на близлежащие ткани и органы сведено к минимуму. Побочные эффекты отсутствуют или выражены слабо», – добавила заведующая радиологическим отделением Ирина Пыжова.

Брахитерапия – самый современный метод радикального лечения больных раком простаты. Брахитерапия проводится в комплексе с наружной лучевой терапией, усиливая ее действие, или как самостоятельный метод.