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Новый метод лечения рака стали применять в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сеансы брахитерапии (внутритканевого введения источников излучения) начали применять при лечении рака предстательной железы в Томске, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения в среду.

«По эффективности результаты брахитерапии сопоставимы с хирургическими методами лечения, однако процесс подготовки, лечения и реабилитации занимает значительно меньше времени и качество жизни пациента практически не меняется», – рассказал и.о. главного врача Томского областного онкологического диспансера Максим Грищенко.

Процедура проводится под эпидуральной анестезией на специальном манипуляционном столе аппаратом MultiSours HDR. Используются УЗИ-аппарат экспертного класса и специальная компьютерная планирующая система для расчета параметров облучения

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«Этот метод облучения предстательной железы обладает основным преимуществом - очень высокой избирательностью подведения дозы. При этом воздействие на близлежащие ткани и органы сведено к минимуму. Побочные эффекты отсутствуют или выражены слабо», – добавила заведующая радиологическим отделением Ирина Пыжова.

Брахитерапия – самый современный метод радикального лечения больных раком простаты. Брахитерапия проводится в комплексе с наружной лучевой терапией, усиливая ее действие, или как самостоятельный метод.

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лачинов

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Nik3316

вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...

Disobedient

Опять повстанца обзывают?)))Нет только тебе и верим, только тебя и читаем. Слушай а тот который на эхо...

Uynachalnica

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