Новый метод лечения рака стали применять в Томске

Сеансы брахитерапии (внутритканевого введения источников излучения) начали применять при лечении рака предстательной железы в Томске, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения в среду.
«По эффективности результаты брахитерапии сопоставимы с хирургическими методами лечения, однако процесс подготовки, лечения и реабилитации занимает значительно меньше времени и качество жизни пациента практически не меняется», – рассказал и.о. главного врача Томского областного онкологического диспансера Максим Грищенко.
Процедура проводится под эпидуральной анестезией на специальном манипуляционном столе аппаратом MultiSours HDR. Используются УЗИ-аппарат экспертного класса и специальная компьютерная планирующая система для расчета параметров облучения
«Этот метод облучения предстательной железы обладает основным преимуществом - очень высокой избирательностью подведения дозы. При этом воздействие на близлежащие ткани и органы сведено к минимуму. Побочные эффекты отсутствуют или выражены слабо», – добавила заведующая радиологическим отделением Ирина Пыжова.
Брахитерапия – самый современный метод радикального лечения больных раком простаты. Брахитерапия проводится в комплексе с наружной лучевой терапией, усиливая ее действие, или как самостоятельный метод.
лачиновДа что за маразм то! А с мошенниками бороться не пробовали? Почему выгоду получают банки, а риски на...
Nik3316вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...
DisobedientОпять повстанца обзывают?)))Нет только тебе и верим, только тебя и читаем. Слушай а тот который на эхо...
UynachalnicaЭто конечно проще, чем взыскивать с банков за сотрудничество с мошенниками.