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Лечение рака электродами впервые начали применять в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © департамент здравоохранения Томской области

Аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции поступил в Томский онкодиспансер, такая практика применяется в регионе впервые, сообщил областной департамент здравоохранения во вторник.

«Основное достоинство метода – возможность лечения без разреза тканей. Это малоинвазивная методика, в ходе которой в патологическую зону внедряют электрод небольшого диаметра», – говорится в сообщении.

Манипуляция занимает около 15 минут, ее делают под кратковременной анестезией. Скорость воздействия позволяет пациентам испытывать минимум боли и восстанавливаться в течение суток.

«С помощью нового оборудования уже проведены несколько операций. Для повышения квалификации сотрудники эндоскопического отделения онкодиспансера прошли мастер-класс под руководством заведующего отделением оперативной эндоскопии Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова», – прокомментировал и.о. главврача онкодиспансера Максим Грищенко.

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