Игра Resident Evil Village получила обнаженную злодейку

Энтузиасты создали модификацию для Resident Evil Village, которая полностью раздевает главную злодейку игры — Леди Димитреску. Пока доступ к откровенному моду есть только у подписчиков разработчика на сервисе Patreon.
Модификация представляет собой дополнительный файл для игры, который требует самостоятельной установки с помощью специального софта. В результате игрок при прохождении Resident Evil Village будет видеть обнаженную вампиршу в сюжетных сценах.
Вышедшая 7 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S и X игра Resident Evil Village показывает рекордные продажи — хоррор за несколько дней разошелся тиражом более 3 миллионов экземпляров.
Игра от компании Capcom является сюжетным продолжением Resident Evil 7: Biohazard. Итан Уинтерс и его жена Миа обосновались на новом месте, вдали от ужасов прошлого. Но не успели супруги насладиться безмятежной жизнью, как их вновь постигла трагедия.
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