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Документ о добровольном отказе от кредитов разработали в Госдуме

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, позволяющий людям заранее отказываться от любых кредитов, сообщил зампред комитета по финансовому рынку Антона Гетта.

Цель проекта — защитить россиян от оформления мошенниками ссуд на их имя. Поправки намерены внести в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». При желании гражданин сможет указать в кредитной истории отказ от любых займов.

«Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени. Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски. Поэтому простая потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь», — цитирует РБК депутата.

По его словам, встречаются и случаи, «когда граждан, используя социальную инженерию, уговаривают под видом спасения средств взять кредит и перевести деньги на счета мошенников».

Согласно проекту, при запрете на взятие ссуд со стороны клиента банки и микрофинансовые организации должны будут отказывать в оформлении займа на его имя. Если договор все же заключат, кредиторы не смогут требовать выплаты долга или продавать его коллекторам.

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Экономика #Деньги #Законы
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