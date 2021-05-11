Число погибших в казанской школе увеличилось до 11

Число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до 11 человек, еще 10 пострадали, сообщил источник в экстренных службах.

«Погибли 11 человек, среди них восемь детей и учитель. Пострадали 10 человек, четверо из них госпитализированы», — сказал ТАСС источник.

При этом республиканский центр медицины катастроф сообщил, что после стрельбы в больницы доставили 12 детей и одного взрослого.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани. Одного из них уже задержали. По предварительным данным, это 17-летний подросток. Второй напавший на школу пока находится в здании.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции. Детей эвакуируют из школы, некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы.