Государство «оцифрует» владеющих оружием россиян

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил президенту Владимиру Путину ввести электронный учет за оборотом оружия и патронов. Это станет одной из мер по ограничению рынка гражданского оружия после стрельбы в казанской школе.



Золотов также намерен ужесточить порядок выдачи лицензий на полуавтоматическое оружие. По его словам, что гражданин должен пройти испытательный срок в пять лет, пользуясь гладкоствольным оружием, прежде чем у него появится право на полуавтоматическое оружие.

Для получения охотничьего билета гражданам необходимо пройти курс молодого бойца. Глава Росгвардии также предложил повысить возраст, при котором разрешено покупать гражданское оружие, до 21 года и ужесточить порядок выдачи соответствующей медицинской справки.

В частности, предполагается, что Росгвардия совместно с Минздравом должна проводить обязательное психологическое тестирование при получении такой справки, а их выдачу разрешат только государственным структурам.

Утром 11 мая в казанской гимназии №175 произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, еще 23 человека пострадали. Стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев. После массового убийства Путин поручил Росгвардии срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия.