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11.05.21, 20:23
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«Осознал, что я бог»: хроника нападения на казанскую школу
19-летний Ильназ Галявиев прорвался в казанскую школу №175 и устроил там стрельбу из помпового ружья. По официальным данным, погибли девять человек, пострадали более 20
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11.05.21, 17:29
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Власти подтвердили, что стрелок в Казани действовал один
Открывший стрельбу в школе в Казани действовал в одиночку, данные о двух нападавших не соответствуют действительности
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11.05.21, 16:33
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Госдуме предложат законопроект о сокрытии имени школьных стрелков
Представитель Российского фонда мира сказала, что для подавляющего большинства подростков, которые готовят подобные преступления, это является своеобразным методом прославиться
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11.05.21, 16:17
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Путин ужесточит правила оборота оружия после стрельбы в Казани
Отдельное поручение президент дал главе Росгвардии Виктору Золотову с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте
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11.05.21, 15:20
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Глава Татарстана рассказал о стрелке в школе
Во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани. Одного из них задержали
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11.05.21, 14:59
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Число погибших в казанской школе увеличилось до девяти
Среди погибших в казанской школе — семь детей и двое взрослых, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.
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11.05.21, 14:12
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Подросток устроил стрельбу в казанской школе, есть жертвы
Подросток пронес оружие в казанскую школу №175 и устроил стрельбу по школьникам
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Drronum

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Uynachalnica

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WSG0600-164-164

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