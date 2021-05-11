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Блог Ростелекома
11 мая,
вт
, 22:38
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580
4
11.05.21, 20:23
580
4
«Осознал, что я бог»: хроника нападения на казанскую школу
19-летний Ильназ Галявиев прорвался в казанскую школу №175 и устроил там стрельбу из помпового ружья. По официальным данным, погибли девять человек, пострадали более 20
628
5
11.05.21, 17:29
628
5
Власти подтвердили, что стрелок в Казани действовал один
Открывший стрельбу в школе в Казани действовал в одиночку, данные о двух нападавших не соответствуют действительности
986
12
11.05.21, 16:33
986
12
Госдуме предложат законопроект о сокрытии имени школьных стрелков
Представитель Российского фонда мира сказала, что для подавляющего большинства подростков, которые готовят подобные преступления, это является своеобразным методом прославиться
1007
31
11.05.21, 16:17
1007
31
Путин ужесточит правила оборота оружия после стрельбы в Казани
Отдельное поручение президент дал главе Росгвардии Виктору Золотову с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте
774
3
11.05.21, 15:20
774
3
Глава Татарстана рассказал о стрелке в школе
Во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани. Одного из них задержали
1758
12
11.05.21, 14:59
1758
12
Число погибших в казанской школе увеличилось до девяти
Среди погибших в казанской школе — семь детей и двое взрослых, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.
1168
29
11.05.21, 14:12
1168
29
Подросток устроил стрельбу в казанской школе, есть жертвы
Подросток пронес оружие в казанскую школу №175 и устроил стрельбу по школьникам
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Drronum
А я что то сразу и не понял, кто это стоит такой маленький рядом с хоккеистами)))) Он походу даже на...
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Вообще стремно для бывших профи и героев советского хоккея участвовать в этом спектакле. Понимаю, заставляют...
Uynachalnica
Хорошие адвокаты у МО, а еще более гуманен наш суд, да избивали, но это не доказывает, что его в петлю...
WSG0600-164-164
Полагаю, как это не прискорбно, родственникам нападавших придётся не сладко, вряд ли выживут если не...
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18+
DrronumА я что то сразу и не понял, кто это стоит такой маленький рядом с хоккеистами)))) Он походу даже на...
Иркут 69Вообще стремно для бывших профи и героев советского хоккея участвовать в этом спектакле. Понимаю, заставляют...
UynachalnicaХорошие адвокаты у МО, а еще более гуманен наш суд, да избивали, но это не доказывает, что его в петлю...
WSG0600-164-164Полагаю, как это не прискорбно, родственникам нападавших придётся не сладко, вряд ли выживут если не...