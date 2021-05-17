Госдума рассмотрит закон об ужесточении оборота оружия

Законопроект об ужесточении оборота оружия внесли в Госдуму, проект разработан после требования президента Владимира Путина усилить соответствующий контроль.

Поводом для ужесточения законодательства стала стрельба в казанской гимназии 11 мая, в результате которой погибли 10 человек, в том числе 7 детей, более 20 пострадали.

Так, в закон об оружии предлагается ввести понятие медицинских противопоказаний для владения оружием. Медосвидетельствование обяжут проходить только в государственных и муниципальных организациях здравоохранения.

Предлагается также ввести запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования. Оно должно включать в себя химико-токсикологические исследования и психологическое тестирование.

В случае успешного прохождения освидетельствования будет выдано электронное заключение, которое разместят в ГИС Минздрава. К данному реестру получит доступ Росгвардия, что исключит возможность выдачи поддельных справок.

Стрельбу в казанской гимназии №175 устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который на первом допрос назвал себя «богом». Позднее стало известно, что у нападавшего диагностировано заболевание мозга. Суд арестовал его на два месяца.