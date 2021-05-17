НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Госдума рассмотрит закон об ужесточении оборота оружия

Источник:
ТАСС
186 4
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Законопроект об ужесточении оборота оружия внесли в Госдуму, проект разработан после требования президента Владимира Путина усилить соответствующий контроль.

Поводом для ужесточения законодательства стала стрельба в казанской гимназии 11 мая, в результате которой погибли 10 человек, в том числе 7 детей, более 20 пострадали.

Так, в закон об оружии предлагается ввести понятие медицинских противопоказаний для владения оружием. Медосвидетельствование обяжут проходить только в государственных и муниципальных организациях здравоохранения.

Предлагается также ввести запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования. Оно должно включать в себя химико-токсикологические исследования и психологическое тестирование.

В случае успешного прохождения освидетельствования будет выдано электронное заключение, которое разместят в ГИС Минздрава. К данному реестру получит доступ Росгвардия, что исключит возможность выдачи поддельных справок.

Стрельбу в казанской гимназии №175 устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который на первом допрос назвал себя «богом». Позднее стало известно, что у нападавшего диагностировано заболевание мозга. Суд арестовал его на два месяца.

Тема: Нападение на школу в Казани
Государство «оцифрует» владеющих оружием россиян
Путин прокомментировал массовое убийство в казанской школе
Казанский стрелок признал вину в убийстве детей
Стал известен диагноз напавшего на казанскую школу стрелка
смотреть все
Политика #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Конфликт возле ночного клуба в Иркутске закончился стрельбой и смертью
Новосибирские депутаты раскрыли доходы
Массовая авария произошла в Новосибирске
Интерес сибирской молодежи к опасному контенту вырос вдвое
Самое популярное
Определилась тройка фаворитов Евровидения-2021
Пашинян запросил у Путина военную помощь
Россия столкнулась с дефицитом древесины
Ученые объяснили, почему современный асфальт разрушается быстрее
Обсуждение (4)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

лачинов

Я конечно очень малая часть населения, но все же имею свое мнение. И по моему мнению ультиматумы, санкции...

Fazar

Омерзительнее нету человека, чем рыжий прохвост..................

лачинов

Хороший ответ. Более мерзкого действа чем обман населения целой страны с последующим дележом "добычи"...

number10

ЦитатаПо словам Борреля, указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, несовместим с Венской...
Sibnet.Ru