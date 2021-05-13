Путин прокомментировал массовое убийство в казанской школе

Президент России Владимир Путин назвал массовое убийство в казанской школе варварским преступлением.

«Трагедия потрясла нас всех, с Татарстаном — вся Россия», — сказал глава государства во время совещания с правительством, комментируя расстрел в учебном заведении. Путин также начал встречу минутой молчания в память о погибших.

Российский лидер отметил, что главной задачей в настоящий момент является борьба за жизни пострадавших при стрельбе. По его словам, государство уже начало выплаты семьям раненых и погибших в школе.

Ранее Путин поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане. Речь идет об ужесточении правил выдачи лицензии.

Стрельба в школе №175 в Казани произошла утром 11 мая. Атаку устроил 19-летний Ильназ Галявиев, он легально купил для этого гладкоствольное ружье. По официальным данным, в результате нападения девять человек погибли, более 20 находятся в больницах.