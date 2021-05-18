Россиян разоружают: кому не продадут законный ствол

Госдума 18 мая приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий оборот оружия в России. Парламентарии «завинчивают гайки» после поручения президента Владимира Путина, связанного с трагедией в Казани, где 19-летний студент устроил стрельбу в школе №175 из легально купленного ружья. Кто лишится права на покупку оружия и как изменения скажутся на владельцах ружей и карабинов?

Ильназ Галявиев 11 мая устроил стрельбу в казанской школе №175, погибло семь детей и две учительницы, 23 человека попали в больницы. Молодой человек легально купил помповое ружье и прошел все необходимые проверки. После ЧП выяснилось, что незадолго до инцидента медики диагностировали у Галявиева поражение мозга.

Категории отказников пополнят

Если предложенные депутатами Госдумы изменения одобрят, федеральный закон «Об оружии» получит новую редакцию. В частности, будут расширены категории граждан, которые не смогут легально получить лицензию на оружие.

Так, законопроект предполагает запрет на выдачу оружейной лицензии россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Ограничение будет действовать пожизненно, следует из первой редакции документа.

Запрет также коснется лиц, подвергнутых административному наказанию за пьяную езду, передачу управления своим автомобилем нетрезвому водителю или за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

Данное ограничение будет действовать только до истечения срока административного наказания — обычно по таким статьям он составляет от 1,5 до двух лет. После истечения данного срока право на получение оружейной лицензии у гражданина восстановится.

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Законопроект предусматривает запрет на распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия. Сейчас такое правило действует только в отношении инструкций по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вносятся поправки, разрешающие относить к единому реестру запрещенных сайтов порталы со сведениями о методах изготовления, переделки или восстановления огнестрельного оружия.

Медсправку станет сложнее получить

Другие изменения ужесточают правила прохождение медосвидетельствования. Так, депутаты предлагают ввести в законы понятие медицинских противопоказаний для владения оружием, что означает заболевания, ограничивающие право гражданина владеть и пользоваться оружием.

Перечень заболеваний будет устанавливать правительство России. Получить справку на оружие можно будет только исключительно в государственных и муниципальных организациях здравоохранения, тогда как сейчас подобные документы можно получить в частных клиниках.

Законопроект предусматривает жесткий запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия для лиц, не прошедших медосвидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.

Фото: © Sibnet.ru

Предполагается, что стандартное медосвидетельствование дополнят химико-токсикологические анализами на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование.

Медицинское заключение планируют оформлять в виде электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Затем его направят в единый реестр, доступ к которому получит Росгвардия.

Оцифровка справок исключит возможность фальсификации документов. В случае провального результата медосмотра или уклонения от внеочередного медицинского освидетельствования действующим владельцам немедленно аннулируют право на владение и использование оружия.

Владельцев лишат оружия за нарушения

Законопроект вводит дополнительные основания для аннулирования лицензий и разрешений на оружие. В этот список вошли отказ предоставить доступ Росгвардии к местам хранения оружия для проверки условий его хранения или отказ предоставить оружие для его осмотра.

На владельцев оружия собираются возложить обязанность уведомлять Росгвардию о приобретении, наличии, продаже и дарении списанного оружия, а также под угрозой наказания сообщать силовикам о фактах утраты или хищения принадлежащего им оружия.

Как лицензии выдают сейчас

Для получения лицензии на оружие в России кандидату должно быть более 18 лет, он обязан представить медицинскую справку и заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием, а также свидетельство о неупотреблении наркотиков.

Лицензию не могут получить люди с непогашенной судимостью за умышленное преступление, в том числе особо тяжкое, совершенное с применением оружия. В эту категорию входят лица, дважды за год привлеченные к административной ответственности.

Запрет также касается людей без прописки или состоящих на учете в учреждениях здравоохранения в связи с психическими заболеваниями или зависимостью — получить разрешение на оружие они не могут.

Кроме этого, сейчас в России действуют определенные ограничения на покупку мощного и дальнобойного оружия. В частности, для покупки нарезной винтовки необходимо владеть гладкоствольным оружием более пяти лет или обладать спортивным званием.