НАВЕРХ
Актуальная тема
Нападение на школу в Казани
Актуальная тема
Нападение на школу в Казани
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд оставил под стражей казанского стрелка

Источник:
Sibnet.ru
269 0
Фото: © СК РФ

Басманный суд Москвы продлил арест Ильназа Галявиева до октября. Молодой человек обвиняется в убийстве семерых детей и двух учительниц в казанской гимназии.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания Галявиева под стражей сроком до 11 октября 2021 года. Обвиняемый не принимал участия в судебном заседании из-за прохождения судебно-психиатрической экспертизы.

19-летний Ильназ Галявиев 11 мая устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. Его обвиняют в массовом убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ). В результате его действий погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.

После задержания выяснилось, что у студента было официально зарегистрированное оружие. На допросе Галявиев заявил, что считает себя богом и всех ненавидит. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Тема: Нападение на школу в Казани
Россиян разоружают: кому не продадут законный ствол
Госдума рассмотрит закон об ужесточении оборота оружия
Государство «оцифрует» владеющих оружием россиян
Путин прокомментировал массовое убийство в казанской школе
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Двое рабочих погибли на свиноферме в Красноярском крае
Жители Иркутска завернули тело в ковер и спрятали в кустах
Пересмена экипажей Росгвардии на Восходе встревожила новосибирцев
Женщина без прав въехала в палатку с детьми под Новосибирском
Самое популярное
Псаки ответила на высказывания Путина по инциденту в Черном море
Вступил запрет на продажу сигарет дешевле 108 рублей за пачку
Представлен ноутбук отечественной разработки «Гравитон»
НАТО отказалось уводить боевые корабли из Черного моря
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
6 июля 22:00
(МСК)
Италия
Испания
7 июля 22:00
(МСК)
Англия
Дания
Весь календарь
Последние матчи
3 июля 22:00
(МСК)
Украина 0
Англия 4
3 июля 19:00
(МСК)
Чехия 1
Дания 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 66 голосов
  • Kohka76 — 35 голосов
  • Elenapl5 — 34 голоса
написать кричалку
О самом главном
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Иркут 69

Скорее эти упыри одобрят налог на бедность...

Nik3316

ЦитатаВ ходе рассмотрения было указано, что принятие документа приведет к возникновению двойного налогообложения.Акцизы...

лачинов

Ну вы еще вспомните "... не более двух сроков ...".

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...
Sibnet.Ru