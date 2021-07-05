Суд оставил под стражей казанского стрелка

Басманный суд Москвы продлил арест Ильназа Галявиева до октября. Молодой человек обвиняется в убийстве семерых детей и двух учительниц в казанской гимназии.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания Галявиева под стражей сроком до 11 октября 2021 года. Обвиняемый не принимал участия в судебном заседании из-за прохождения судебно-психиатрической экспертизы.

19-летний Ильназ Галявиев 11 мая устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. Его обвиняют в массовом убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ). В результате его действий погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.

После задержания выяснилось, что у студента было официально зарегистрированное оружие. На допросе Галявиев заявил, что считает себя богом и всех ненавидит. Ему грозит пожизненное лишение свободы.