Путин забил восемь шайб в матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин поучаствовал в гала-матче любительской Ночной хоккейной лиги, глава государства забил восемь шайб.

Глава государства вышел на лед под традиционным для него номером 11. Путин в составе команды «Легенды хоккея» забил восемь шайб, причем первую — на 29-й секунде встречи, и сделал одну результативную передачу.

В итоге «Легенды» победили сборную Ночной хоккейной лиги со счетом 13:9.

Среди участников матча были глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, музыкант Игорь Бутман, отечественные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Игорь Ларионов и другие.

Ночная хоккейная лига была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея.