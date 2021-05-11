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Путин забил восемь шайб в матче Ночной хоккейной лиги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поучаствовал в гала-матче любительской Ночной хоккейной лиги, глава государства забил восемь шайб.

Глава государства вышел на лед под традиционным для него номером 11. Путин в составе команды «Легенды хоккея» забил восемь шайб, причем первую — на 29-й секунде встречи, и сделал одну результативную передачу.

В итоге «Легенды» победили сборную Ночной хоккейной лиги со счетом 13:9.

Среди участников матча были глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, музыкант Игорь Бутман, отечественные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Игорь Ларионов и другие.

Ночная хоккейная лига была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея.

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