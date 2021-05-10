Российские керлингистки взяли серебро чемпионата мира 2021 года

Соревнования проходили в канадском Калгари с 30 апреля по 9 мая. В них приняли участие 14 сборных команд из Швейцарии, Италии, США, Швеции, Шотландии, Германии, Чехии, Дании, Эстонии, Китая, Японии, Кореи, России и Канады.

Женская сборная России на турнире выступила под именем и под флагом Федерации керлинга России (RCF) следующим составом: Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Тренер — Сергей Беланов, сообщает пресс-служба RCF.

Switzerland makes a very long hit and roll!



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По регламенту турнира, на первом этапе команды сыграли по кругу, по результатам которого первое и второе места в турнирной таблице напрямую вышли в полуфинал, с третьего по шестое места в турнирной таблице сыграли квалификационные игры за выход в полуфинал. Далее прошли финальные игры.

Россиянки обеспечили себе олимпийскую лицензию, которую получают шесть лучших команд чемпионата.