НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Военный автомобиль загорелся на параде в Кемерове. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
469 3

Военный автомобиль, двигавшийся в колонне во время парада Победы в Кемерове, загорелся. Водитель тушил пламя тряпочкой — видео опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, как из-под капота вырываются дым и пламя. Огонь пытается затушить водитель-механик. Сначала он взял огнетушитель, но тот не сработал. Тогда на помощь пришла тряпка.


«Водитель молодец, не растерялся, не работает огнетушитель — тряпочкой собьем, молодец», — прокомментировала инцидент одна из жительниц города. В целом пользователи больше удивились не факту возгорания, а неработающему огнетушителю.

Точная причина возгорания пока не сообщается.

Еще по теме
Ветеран тыла в Новосибирске осталась без льготных лекарств
Конфликт в кемеровском трамвае привел к смерти
Житель Омской области на шашлыках проткнул знакомого шампуром
Власти ответят за сгоревшие в Омской области полдеревни
смотреть все
Кузбасс #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Парад Победы в Новосибирске засняли из космоса
Омич сжег пять дачных домиков
Военный автомобиль загорелся на параде в Кемерове. ВИДЕО
Новосибирск встретил Парад Победы. ФОТО
Самое популярное
Sony прекратила продажу зеркальных фотокамер
Игроки получили фотореалистичную Metro Exodus бесплатно
Созданная ради шутки криптовалюта обогнала по капитализации «Газпром»
Кузбасс накрыло зеленой пылью
Обсуждение (3)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
41
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
32
Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
29
Центр Сталина построят в России
28
Политолог назвал «причину» нищеты украинцев
27
Нейросеть воссоздала лицо Ивана Грозного
Sibnet.Ru