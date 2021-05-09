Военный автомобиль загорелся на параде в Кемерове. ВИДЕО

Военный автомобиль, двигавшийся в колонне во время парада Победы в Кемерове, загорелся. Водитель тушил пламя тряпочкой — видео опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, как из-под капота вырываются дым и пламя. Огонь пытается затушить водитель-механик. Сначала он взял огнетушитель, но тот не сработал. Тогда на помощь пришла тряпка.

«Водитель молодец, не растерялся, не работает огнетушитель — тряпочкой собьем, молодец», — прокомментировала инцидент одна из жительниц города. В целом пользователи больше удивились не факту возгорания, а неработающему огнетушителю.

Точная причина возгорания пока не сообщается.