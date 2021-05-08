Навальному вернули статус узника совести

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала заявление о повторном присвоении российскому оппозиционеру Алексею Навальному статуса узника совести.

В размещенном на сайте организации заявлении отмечается, что правозащитники «не поддерживают его политическую программу», однако подчеркивают необходимость признания и соблюдения его прав российскими властями.

Навальный был признан правозащитниками из Amnesty International узником совести после задержания в московском аэропорту «Шереметьево» 17 января 2021 года, однако через месяц его лишили этого статуса.

Такое решение было принято из-за старых высказываний Навального, в которых оппозиционер якобы выступал «за насилие и дискриминацию». Однако позднее международная организация отметила, что на них могла повлиять «российская кампания дезинформации».