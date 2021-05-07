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Популярный пищевой краситель признали опасным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Marco Almbauer / CC BY-SA 3.0

Европейское агентство по продовольственной безопасности перестал считать распространенный искусственный краситель Е-171 безопасной пищевой добавкой, сообщает пресс-служба ведомства.

Е-171 представляет собой диоксид титана. Его используют для придания продуктам привлекательного внешнего вида, также добавка продлевает срок хранения. Также Е-171 применяется в косметике, средствах гигиены и лекарствах.

«Приняв во внимание все доступные научные исследования и данные, группа экспертов пришла к выводу, что диоксид титана больше не может считаться безопасным в качестве пищевой добавки», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что диоксид титана потенциально может повреждать ДНК, так как частицы красителя способны накапливаться в организме. Поэтому ведомство больше не будет устанавливать для E-171 допустимое суточное потребление.

Первым государством в Европе, запретившим использование диоксида титана в качестве красителя, стала Франция. При этом в остальных странах Евросоюза добавка пока разрешена к применению.

Чистый диоксид титана — бесцветные кристаллы, для технических целей он применяется в раздробленном состоянии, представляя собой белый порошок. Кроме продуктов, диоксид титана используют для производства красок, стекла, резины, пластмасс и ламинированной бумаги.

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