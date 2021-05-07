Генсек ООН заявил о рекордном повышении температуры Земли

Температура Земли в прошедшем году стала рекордно высокой за 3миллиона лет, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума — на 148% выше доиндустриального уровня», — приводит «Российская газета» слова генсека.

И то, что мировое сообщество обязалось сделать в рамках сокращения выбросов парниковых газов, недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

Несмотря на все обязательства по сокращению выбросов парниковых газов миру все еще грозит повышение температуры на 2,4 градуса к концу столетия, отметил Гутерриш.