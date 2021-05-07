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Генсек ООН заявил о рекордном повышении температуры Земли

Источник:
«Российская газета»
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Фото: Sibnet.ru

Температура Земли в прошедшем году стала рекордно высокой за 3миллиона лет, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума — на 148% выше доиндустриального уровня», — приводит «Российская газета» слова генсека.

И то, что мировое сообщество обязалось сделать в рамках сокращения выбросов парниковых газов, недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

Несмотря на все обязательства по сокращению выбросов парниковых газов миру все еще грозит повышение температуры на 2,4 градуса к концу столетия, отметил Гутерриш.

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Топ комментариев

maks420

я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают

Иркут 69

Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...

cfty

Вы народ вечно недовольный! Люди хоть за границу успели слетать посмотрели свою недвижимость,ребятишек,внуков.Надо...

velam

Еще бы конгресс проводимый всегда в столице сша не выбрал вакцину амеров
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