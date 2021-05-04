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«Большая семерка» обсудит план борьбы с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: Boris Johnson / OGL 3

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) обсудят «продолжающуюся враждебную деятельность России», в том числе ведущуюся посредством сосредоточения войск на границе с Украиной и лишения свободы Алексея Навального

Министры иностранных дел G7 обсудят во вторник в Лондоне взаимоотношения с Россией, Китаем, Ираном, а также кризис в Мьянме, ситуацию в Ливии, Эфиопии, Белоруссии, гражданскую войну в Сирии, говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства, распространенном накануне первого за два года министерского заседания

«Председательство Великобритании в G7 представляет возможность для того, чтобы собрать вместе открытые, демократические сообщества и продемонстрировать единство в то время, когда крайне необходимо разбираться с совместными проблемами и растущими угрозами», — приводятся в коммюнике слова главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

Как отмечается в сообщении, на пленарном заседании во вторник министры намерены обсудить «продолжающуюся враждебную деятельность России, в том числе посредством сосредоточения войск на границе с Украиной и лишения свободы оппозиционера Алексея Навального». Также будет затронута ситуация в Белоруссии.

В понедельник на пресс-конференции в Лондоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава Форин оффиса сообщил, что Великобритания готова к улучшению отношений с Россией, но для того, чтобы это произошло, Москва должна изменить свое поведение.

«С точки зрения Соединенного Королевства, дверь для позитивных отношений с Россией и дипломатии для нас всегда остается открытой. Думаю, что эту позицию разделяют и многие страны НАТО, ноповедение России должно измениться», — заявил Рааб

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