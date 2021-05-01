Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме, патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его церковным служителям. Из-за пандемии коронавируса в этом году в церемонии не участвуют паломники из-за рубежа.

Святыню получат представители 11 стран, приславших самолеты в Израиль за Благодатным огнем. От России в Иерусалим прилетели представители делегации Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем попечительского совета фонда Владимиром Якуниным.

1 мая Благодатный огонь должны доставить спецрейсом в Москву к вечернему пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя. Святыню также передадут в храмы Русской православной церкви еще в 25 российских городах.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников называют «чудом схождения Благодатного огня».

Храм Гроба Господня построен на месте, где, по библейскому преданию, был похоронен Иисус Христос. Благодатный огонь сходит в так называемой Кувуклии — часовне, расположенной на месте его погребения.