НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Источник:
Sibnet.ru
183 0
Фото: © Фонд Андрея Первозванного

Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме, патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его церковным служителям. Из-за пандемии коронавируса в этом году в церемонии не участвуют паломники из-за рубежа.

Святыню получат представители 11 стран, приславших самолеты в Израиль за Благодатным огнем. От России в Иерусалим прилетели представители делегации Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем попечительского совета фонда Владимиром Якуниным.

1 мая Благодатный огонь должны доставить спецрейсом в Москву к вечернему пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя. Святыню также передадут в храмы Русской православной церкви еще в 25 российских городах.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников называют «чудом схождения Благодатного огня».

Храм Гроба Господня построен на месте, где, по библейскому преданию, был похоронен Иисус Христос. Благодатный огонь сходит в так называемой Кувуклии — часовне, расположенной на месте его погребения.

Еще по теме
Яйца и желатин: как сделать творожную пасху
Как красить яйца: оригинально и просто
Собчак опубликовала фильм об общине Виссариона
Кулич на Пасху: простые рецепты
смотреть все
Жизнь #Религия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ковальчук покинет «Авангард» и вернется в НХЛ
Чуйский тракт перекрыли на Алтае из-за подтоплений
Животные в Сибири одним из первых получат вакцину от коронавируса
Снег испортит майские праздники в Забайкалье
Самое популярное
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Повестка от Путина: кого призовут на военные сборы
Россиян призвали на военные сборы
Отказ от газификации Сибири приведет к социальной катастрофе
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
32
Кремль не станет терпеть то, что «творят чехи и болгары»
30
Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального
30
Путин назвал опасным «дешевый популизм»
27
Медведев назвал Навального политическим проходимцем
23
Вице-премьер Хуснуллин предложил объединить российские регионы
Sibnet.Ru