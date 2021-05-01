Первый канал опубликовал время трансляции Евровидения-2021

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме 18, 20 и 22 мая. Прямую траснлсяцию с песенного конкурса будет вести Первый канал.

Первый канал покажет два полуфинала и финал Евровидения. 18, 20 и 22 мая прямые трансляции начнутся в 22.00 (по мск).

Россию на Евровидении представит певица Манижа с песней «Русская женщина». Она выступит в первом полуфинале. Вместе с ней 18 мая за выход в финал поборются исполнители из Литвы, Словении, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджна, Украины и Мальты.

Полная безнадега или четвертое место: ставки на Манижу

Во втором полуфинале участвуют следующие страны: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания.

Победители первых отборов будут допущены к финалу, где автоматически будут выступать представители стран «большой пятерки». Это Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания. Также в финале страна-победительница предыдущего конкурса — Нидерланды.