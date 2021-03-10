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Полная безнадега или четвертое место: ставки на Манижу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © manizha, instagram.com/manizha
Букмекеры прогнозируют Маниже на Евровидении четвертое место, а политолог Армен Гаспарян считает, что для победы певице нужно отрастить бороду. В Сети появились первые прогнозы на выступление Манижи на Евровидении-2021.

Певица Манижа (Manizha) представит Россию на Евровидении-2021 в Роттердаме. Она победила в национальном отборе по итогам зрительского голосования. Песенный конкурс пройдет в конце весны — 18 мая состоится полуфинал, 22 мая — финал.

Манижа об участии в Евровидении:
«Я сделаю все, как надо! Честно <…> Я готова взять этот вызов, и я хочу его очень сильно».

Мнения о певице и прогнозы на ее выступление разделились. Одни считают выбор россиян очень удачным, поскольку Манижа самобытная и многогранная артистка. Другие убеждены — девушку ждет провал на Евровидении.

Прогнозы на Евровидение-2021

Букмекеры предлагают поставить на победу России с коэффициентом 10.00. Они считают, что певица Манижа может занять четвертое место на Евровидении. Более высокие шансы на победу, по оценке букмекеров, у группы Dai og Gagnamagni из Исландии. В числе лидеров — исполнительница из Франции Барбара Прави и коллектив из Литвы The Roop.

Политолог Армен Гаспарян наоборот уверен, что певица не сможет претендовать на высокое место в конкурсе. И дело не столько в выборе певицы, сколько в уровне песенного конкурса.

«Если бы она была женщиной с бородой, глухонемой, борцом с Асадом или хотя бы любовницей Зеленского, тогда ещё какие-то шансы были бы. Но ведь очевидно, что это все — абсолютная безнадега», — сказал Гаспарян каналу «Царьград».

Политолог считает, что России вовсе стоит отказаться от конкурса. Он предположил, что выбор Манижи — это попытка встроиться в западную либеральную повестку.

Близкое к Гаспаряну мнение высказал продюсер и режиссер Юрий Грымов. Он тоже считает, что Манижу с ее биографией и позицией легко примет Европа. Но этого недостаточно для победы.

«И пусть даже твоя песня рассказывает о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России; если ты не дотягиваешь до уровня ABBA, единственных победителей «Евровидения», которых до сих пор помнят и любят, — никакие трансформации самоощущения не помогут», — высказал свое мнение Грымов на радио «Эхо Москвы».

Кто такая Manizha

Манижа — российская певица таджикского происхождения. 29-летняя артистка получила широкую известность после публикации авторских музыкальных видео-коллажей в Instagram.

Кроме того, что Манижа независимый музыкант и автор-исполнитель песен, режиссер музыкальных видеоклипов, она — общественный деятель в области борьбы с домашним насилием, амбассадор благотворительного фонда «Подари жизнь», первый российский посол доброй воли Агентства ООН по делам беженцев.

На официальном сайте Евровидения-2021 Манижу уже назвали «тройной угрозой» за ее многогранность.

На Евровидении в Роттердаме представительница от России выступит с песней «Russian Woman» (Русская женщина»).

«Это песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России. Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полётов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя», — сказала Манижа о своей композиции.

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Kdszews

зато у самих цены в космос прут.

corrector

А если слух подтвердится, давать срок тем кто это допустил , сидя в депутатском кресле !

Uynachalnica

Так его первым и на три года! Панику создал на пустом месте! А то, что цены растут, можно приписать,...

Uynachalnica

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