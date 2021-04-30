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Эксперт спрогнозировал реакцию Германии в войне России и НАТО

Источник:
РИА Новости
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Фото: baracoder / Attribution-ShareAlike License

Германия вряд ли когда-нибудь примет участие в военной акции против России, даже если та вторгнется в Прибалтику, уверен немецкий публицист Вольфганг Мюнхау.

Точкой напряжения может стать так называемый «Сувалкский коридор» — участок мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью. Сейчас там проходит граница Польши с Литвой. Это участок может стать местом начала боевых действий, написал Мюнхау в статье для Handelsblatt.

При этом публицист считает наивным полагать, что пятая статья устава Североатлантического альянса о коллективной безопасности мгновенно вступит в действие. «Я не вижу совершенно никаких шансов, что Германия когда-нибудь примет участие в военной акции против России, даже если та вторгнется в Прибалтику», — приводит РИА Новости выдержки из статьи.

В качестве аргумента слова федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, который заявил, что Германия «должна» России газопровод «Северный поток — 2», чтобы «искупить свои грехи времен Второй мировой войны».

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Оборона #Военная политика #Конфликты
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