Полиция задержала изготовителя оружия в Железногорске

Полиция передала в суд уголовное дело в отношении жителя Железногорска, который изготавливал в гараже оружие и боеприпасы, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Полицейскими установлено, что обвиняемый в интернете приобрел не запрещенные к свободному обороту на территории РФ охолощенные пистолеты, а также различные составные части оружия, специальные приспособления и инструменты для изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов.

Используя приобретенное оборудование, в своем гараже мужчина изготавливал кустарным способом боевое оружие и патроны к нему. Таким образом им было изготовлено семь пистолетов, автомат, обрез охотничьего ружья и более 100 патронов.

Часть изготовленного оружия железногорец выставлял на продажу через объявления в закрытом сегменте интернета, договаривался с покупателями и после перевода денег оставлял оружие в тайниках. Один из заказов он направил по почте составными частями.

Покупатели привлечены к уголовной ответственности. Соучастником противоправной деятельности также стал его отец 1962 года рождения, предоставлявший место для хранения приобретенного пороха.

В июле 2020 года железногорца задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 «Незаконное изготовление оружия», части 1 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов» и части 2 статьи 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ.

После окончания расследования материалы уголовного дела были направлены в суд. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.