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Масштабное чествование «Авангарда» устроят в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Чествование хоккейной команды «Авангард» пройдет в Омске вечером в четверг, когда спортсмены прибудут в родной город, сообщил пресс-центр омской администрации.

Хоккейный клуб «Авангард» одержал победу в чемпионате КХЛ сезона 2020-2021, завоевав первый в истории Кубок Гагарина после победы в шестом матче финала над московским ЦСКА.

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Хоккеисты вместе с Кубком Гагарина прибудут в омский аэропорт в 18.00 по местному времени, а в 19.00 на площадке у строящейся «Арены Омск» (Лукашевича, 35) пройдет праздничное мероприятие. С 17.00 до 23.00 будет перекрыто движение по дублеру улицы Лукашевича — на участке от улицы Крупской до улицы Шаронова.

В 20.30 к месту проведения мероприятия подадут 33 автобуса по 10 направлениям, которые также будут подбирать пассажиров по маршруту следования. Оплатить проезд можно будет по городскому тарифу наличными.

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Спорт #Хоккей #Город
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jeryakob

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