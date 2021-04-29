НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Гео #ЧП

Омичи устроили массовые ночные гуляния в честь победы «Авангарда»

Источник:
Sibnet.ru
186 0
Фото: © dmitrygordovoyofficial, instagram.com/dmitrygordovoyofficial

Жители Омска ночью вышли на улицу с кричалками и фейерверками, чтобы отпраздновать победу хоккейного клуба «Авангард», который впервые в истории взял Кубок Гагарина — главную награду Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В среду в Балашихе прошла шестая игра серии финала Кубка. «Авангард» сразился с ЦСКА. Букмекеры делали ставки на армейцев, но омичи уверенно одержали победу. В первом периоде единственную шайбу матча в ворота сопернику отправил Сергей Толчинский. А в конце третьего периода был очень опасный момент, когда «Авангард» после двух удалений остался в меньшинстве. Но и здесь подопечные тренера Боба Хартли устояли, завоевав победу в игре и во всем Чемпионате, закончив серию со счетом 4:2.

Победа в Чемпионате КХЛ стала для омичей настоящим праздником. Соцсети заполнили видео из Омска, где сотни горожан вышли на улицу с кричалками «Авангард — чемпион». Болельщики даже запустили салюты в честь победы омского хоккейного клуба.

Кубок Гагарина вручается победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/2009 годов. «Авангард» дважды был в шаге от награды — в сезоне 2011/2012 омичи уступили московскому «Динамо», а в сезоне 2018/2019 — ЦСКА. В этом сезоне «Авангард» вновь поборолся с армейцами и, наконец, получил долгожданный Кубок Гагарина.

Еще по теме
ХК «Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина
Дан прогноз на шестую игру серии финала Чемпионата КХЛ «Авангард»-ЦСКА
Россия победила США на старте ЮЧМ по хоккею, отыгравшись с 1:5
Омский «Авангард» вырвался вперед в серии финала Чемпионата КХЛ
смотреть все
Омск #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярский художник создал молоток с надписью «Росгвардия»
Пингвиненок в красноярском зоопарке получил имя
Прокуратура нашла источник неприятного запаха в Новосибирске
Омичи устроили массовые ночные гуляния в честь победы «Авангарда»
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Обсуждение (0)
О самом главном
Как красить яйца: оригинально и просто
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Суперлуние 27 апреля: чего ждать знакам Зодиака
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
37
Путин ввел санкции против недружественных государств
30
Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального
30
Путин назвал опасным «дешевый популизм»
24
Россиянам выдадут электронные кошельки
23
Вице-премьер Хуснуллин предложил объединить российские регионы
Sibnet.Ru