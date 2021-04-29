Омичи устроили массовые ночные гуляния в честь победы «Авангарда»

Жители Омска ночью вышли на улицу с кричалками и фейерверками, чтобы отпраздновать победу хоккейного клуба «Авангард», который впервые в истории взял Кубок Гагарина — главную награду Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В среду в Балашихе прошла шестая игра серии финала Кубка. «Авангард» сразился с ЦСКА. Букмекеры делали ставки на армейцев, но омичи уверенно одержали победу. В первом периоде единственную шайбу матча в ворота сопернику отправил Сергей Толчинский. А в конце третьего периода был очень опасный момент, когда «Авангард» после двух удалений остался в меньшинстве. Но и здесь подопечные тренера Боба Хартли устояли, завоевав победу в игре и во всем Чемпионате, закончив серию со счетом 4:2.

Победа в Чемпионате КХЛ стала для омичей настоящим праздником. Соцсети заполнили видео из Омска, где сотни горожан вышли на улицу с кричалками «Авангард — чемпион». Болельщики даже запустили салюты в честь победы омского хоккейного клуба.

Кубок Гагарина вручается победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/2009 годов. «Авангард» дважды был в шаге от награды — в сезоне 2011/2012 омичи уступили московскому «Динамо», а в сезоне 2018/2019 — ЦСКА. В этом сезоне «Авангард» вновь поборолся с армейцами и, наконец, получил долгожданный Кубок Гагарина.