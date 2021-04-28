Пропавшего мальчика нашли в заброшенном доме с мужчиной

Правоохранительные органы нашли пропавшего мальчика в заброшенном доме в Красноярске, он ушел туда с мужчиной, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Вечером восьмилетний мальчик пропал со двора дома по проспекту Красноярский рабочий краевого центра. Он пошел гулять без телефона и не вернулся домой. На одной из записей с камеры видеонаблюдения внимание оперативников привлек неизвестный мужчина, общающийся с несовершеннолетним.

«Удалось установить личность мужчины, с которым ушел мальчик, и заброшенный дом, в котором они находились все время, пока шли поиски. В ближайшее время будет проведен допрос мужчины и ребенка с целью установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.