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Подсчитан срок, за который можно накопить на квартиру в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Средний новосибирец сможет накопить денег на однокомнатную квартиру на вторичном рынке за восемь лет, выяснили аналитики HH.ru и ЦИАН.

В расчет рейтинга вошли данные по средним предлагаемым зарплатам, средней стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке, средним ставкам по ипотечным кредитам на вторичном рынке и суммы прожиточного минимума. При средней зарплате в 46,5 тысячи рублей и цене квартиры в 3,18 миллиона рублей жители Новосибирска могут накопить на покупку своего жилья за восемь лет.

«Методология рейтинга была построена с учетом финансовых возможностей ежемесячных накоплений (предлагаемая зарплата за вычетом прожиточного минимума) работников и суммы первоначального взноса в размере 15% от стоимости квартиры», – говорится в описании исследования.

Дольше всех откладывать деньги придется начинающим специалистам – при предлагаемой зарплате в 39,3 тысячи рублей на накопления уйдет 10 лет. Столько же времени займет этот процесс у административного персонала и представителей сферы «бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия».

Быстрее всех накопить на свое жилье могут новосибирцы, которые работают в сфере добычи сырья, а также высший менеджмент – им на это понадобится всего пять лет.

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