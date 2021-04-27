Редкая лилия зацвела в Красноярском крае

Редкое краснокнижное растение — кандык сибирский зацвел в национальном парке «Шушенский бор» в Красноярском крае, сообщает пресс-служба парка.

В Горном лесничестве парка наблюдается массовое цветение кандыка сибирского — травянистого растения, принадлежащего к семейству Лилейных. Это весенний эфемероид с ежегодно возобновляющимися луковицами и корнями. Зацветает он лишь на шестом году жизни, и его цветки отличаются особой красотой.

Цветение кандыка в парке наблюдается с конца апреля по первую половину мая, когда земля освобождается от снега. Это редкое реликтовое растение занесено в Красную книгу России и регионов, где оно произрастает — Красноярского и Алтайского края, Хакасии, Томской и Новосибирской областей.

К лимитирующим фактором относится антропогенное воздействие: активное земледелие, выпас скота, сбор для букетов. В «Шушенском бору» растение находится под защитой режима национального парка.