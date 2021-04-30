Чуйский тракт перекрыли на Алтае из-за подтоплений

Уровни воды в алтайских реках резко выросли, из-за подтоплений перекрыт участок Чуйского тракта по направлению на Телецкое озеро, а также ряд других автодорог, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ Республики Алтай.

«Перекрыто движение по дорогам местного значения, перекрыт участок федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" по направлению к озеру Телецкое в районе населенного пункта Советское. Транспортное сообщение осуществляется через Алтайский край», — говорится в сообщении.

Туристов призвали воздержаться от поездок в районы, где осложнилась паводковая ситуация. Альтернативный маршрут для подъезда к Телецкому озеру предусмотрен по региональной дороге Бийск — Турочак — Верх-Бийск — Артыбаш.

На участки подтопления направлены отряды техники экстренного реагирования, в которые входят самосвалы, трактора и экскаваторы. Заготовлен запас бутового камня, установлено дежурство, безопасность обеспечивают экипажи ДПС.

Паводковая ситуация также осложнилась в Горно-Алтайске, Турочакском, Чойском и Майминском районах. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил проверить готовность пунктов временного размещения и обеспечить информирование населения о гидрологической ситуации.