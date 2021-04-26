Опубликованы секретные документы о Чернобыльской катастрофе

Секретные документы об аварии на Чернобыльской АЭС опубликовала Служба безопасности Украины. В частности, из них следует, что радиационные выбросы на станции случались до взрыва в 1986 году.

«Государственный архив Службы безопасности Украины публикует секретные документы КГБ: самый первый доклад наверх о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуации почти 45 тысяч жителей Припяти и прилегающих районов», — говорится в сообщении спецслужбы.

Отмечается, что даже через 35 лет после страшной трагедии на Чернобыльской АЭС в хронологии тех событий для большинства людей остаются неизвестные страницы. Например, радиационные аварии происходили на ЧАЭС до 26 апреля 1986 года.

Так, в 1982 году на первом энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ, свидетельствуют документы КГБ. В 1984 году аварийные ситуации были на третьем и четвертом энергоблоках.

Кроме этого, рассекречены оценки радиоактивности станции после аварии — согласно расчетам советских ученых, данный показатель примерно в 60 раз превышал значения в Хиросиме и Нагасаки после ядерной бомбардировки.

Примечательно, что уже на следующий день после взрыва атомного реактора, 27 апреля 1986 года, был составлен список «неблагонадежных» жителей Припяти и иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС.

Согласно документам, КГБ еще в 1983 году было известно, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась «в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки».