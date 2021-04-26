Испытания новейшей противоракеты показали на видео

Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — сказал командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.