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Гигантский смайлик сфотографировали в космосе

Источник:
ESO
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Европейская Южная Обсерватория опубликовала на своем официальном сайте необычный снимок космического образования. На фотографии запечатлена структура, напоминающая гигантский галактический смайлик с парой ярких глаз и улыбкой.

В реальности на фото — две сливающиеся галактики, образующие «глаза». За ними скрываются две сверхмассивные черные дыры, образующие «ухмылку» из завихрений космического газа и пыли.

Официально структура именуется Mrk 739. Для съемок использовался приемник MUSE на «Очень Большом телескопе» ESO. MUSE — это 3D-спектрограф, который получает изображения наблюдаемого объекта в форме особых массивов данных сразу на всех доступных диапазонах волн.

Фото: © ESO

Астрономы отмечают, что «смайлик» расположен сравнительно недалеко от Солнечной системы, что делает это идеальным объектом для изучения процессов слияния галактик, которые представляют собой серьезный научный интерес.

Собранные данные указывают на том, что одна из галактик в паре значительно старше другой. При этом процесс слияния двух космических образований находится на начальном этапе.

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