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Германия призвала не связывать «Северный поток — 2» с Навальным

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Nord Stream AG

Министр экономики Германии Петер Альтмайер призвал не связывать проект «Северный поток — 2» с «отдельными случаями", в том числе с ситуацией с Алексеем Навальным.

«Мы должны проводить оценку строительства и завершения газопровода и принимать решения вне зависимости от отдельных случаев», — приводит РИА Новости заявление Альтмайера.

Он подчеркнул, что за 50 лет «поставки природного газа никогда не служили политическим оружием между Востоком и Западом». «Отклонение от этого подхода необходимо было бы очень тщательно обдумать», — заявил министра.

Альтмайер также призвал к немедленному освобождению Алексея Навального. «Я призываю Россию соблюдать международные стандарты прав человека также в случае Навального», — заключил он.

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