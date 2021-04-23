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Россия объявила персонами нон грата пять польских дипломатов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Министерство иностранных дел России объявило пять сотрудников польского посольства персонами нон грата, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Пяти сотрудников польского диппредставительства надлежит уехать из страны до 15 мая включительно. Российская сторона информировала об этом посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского.

Это стало ответом на аналогичные действия Варшавы, которая 15 апреля признала «нежелательными лицами» трех сотрудников российского посольства.

Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда заявила, что происходящее отвечает интересам США, но не Польши.

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Gunja

Не смотри больше Рен-Тв , оно плохо на тебя действует))

Gunja

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Nik3316

а Байден дипломат от куда? и кто из них старый дед? и дипломаты ли они вообще.... прими таблеточку

urbasik

Уинстон Черчилль — Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну,...
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