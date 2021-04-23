Россия объявила персонами нон грата пять польских дипломатов

Министерство иностранных дел России объявило пять сотрудников польского посольства персонами нон грата, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Пяти сотрудников польского диппредставительства надлежит уехать из страны до 15 мая включительно. Российская сторона информировала об этом посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского.

Это стало ответом на аналогичные действия Варшавы, которая 15 апреля признала «нежелательными лицами» трех сотрудников российского посольства.

Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда заявила, что происходящее отвечает интересам США, но не Польши.