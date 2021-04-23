Лыжник Большунов женился

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов женился, сообщила его супруга Анна Жеребятьева в Instagram.

Жеребятьева выложила в сторис фотографию со свидетельством о браке, подписав снимок: «Мистер и миссис».

Торжественная часть запланирована на 24 апреля. По словам Большунова, он не будет собирать большое количество людей на своей свадьбе из-за пандемии коронавируса.

«На самом деле, не будет большой лыжной семьи на свадьбе. Коронавирус актуален, и нами было принято решение не собирать большое количество людей. Соберемся узким кругом самых близких людей, такое небольшое мероприятие будет», — цитирует РИА Новости лыжника.

24-летняя Жеребятьева — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года. Завершила карьеру в сезоне-2020/2021. Она регулярно сопровождает Большунова на этапах Кубка мира по лыжным гонкам.