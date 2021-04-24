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Сибиряки признались в невозможности копить деньги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Более половины участников соцопроса сервиса «Зарплата.ру» признались, что не могу копить деньги и живут буквально от зарплаты до зарплаты.

Согласно данным опроса, 51% респондентов в Новосибирской области не имеют возможности копить. У 47% опрошенных денег хватает только на еду и оплату жилья. У каждого третьего есть кредиты и другие финансовые обязательства. Примерно у каждого десятого нет постоянной работы.

Также 15% опрошенных признали, что за последний год их доход упал на 10-20%. Для большинства респондентов главная мечта – свое жилье, его хотели бы купить 26% жителей Новосибирской области. Еще 20% жителей региона мечтают о машине.

Согласно данным Росстата, в 2020 году средняя зарплата в России составила 48,3 тысячи рублей, в Новосибирской области – 41,1 тысячи рублей. 

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