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Путин пригласил Зеленского на переговоры в Москву

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Москве в любое удобное для него время.

Президент Украины во вторник предложил российскому лидеру встретиться «в любой точке» Донбасса, где происходит конфликт.

«Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — заявил Путин.

По словам президента России, Киев в последнее время предпринял множество шагов, разрушающих отношения с Москвой, но если Зеленский хочет начать восстановление отношений, Россия будет это приветствовать.

Путин подчеркнул, что для решения проблем Донбасса Киев должен в первую очередь общаться с представителями Донецкой и Луганской народных республик, а уже потом обсуждать эти вопросы с представителями третьих стран, в том числе России.

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Не смотри больше Рен-Тв , оно плохо на тебя действует))

Nik3316

а Байден дипломат от куда? и кто из них старый дед? и дипломаты ли они вообще.... прими таблеточку
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