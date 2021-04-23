Путин пригласил Зеленского на переговоры в Москву

Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Москве в любое удобное для него время.

Президент Украины во вторник предложил российскому лидеру встретиться «в любой точке» Донбасса, где происходит конфликт.

«Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — заявил Путин.

По словам президента России, Киев в последнее время предпринял множество шагов, разрушающих отношения с Москвой, но если Зеленский хочет начать восстановление отношений, Россия будет это приветствовать.

Путин подчеркнул, что для решения проблем Донбасса Киев должен в первую очередь общаться с представителями Донецкой и Луганской народных республик, а уже потом обсуждать эти вопросы с представителями третьих стран, в том числе России.