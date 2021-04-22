Аппарат NASA впервые извлек кислород из атмосферы Марса

Марсоход Perseverance впервые извлек кислород из атмосферы Марса, сообщается на сайте NASA. Эксперимент прошел с использованием специального прибора MOXIE.

За час прибор выработал около 6 граммов кислорода, которых бы человеку хватило на 10 минут дыхания. В оптимальных условиях экспериментальная установка способна производить до 10 граммов кислорода в час.

После первого удачного опыта ученые намерены провести испытания в различных атмосферных условиях Марса. В перспективе ее можно будет масштабировать для реального производства кислорода на Красной планете.

Технология производства кислорода на Марсе в будущем поможет астронавтам изготавливать ракетное топливо прямо на месте, а также создать пригодную для дыхания атмосферу в жилых куполах на поверхности планеты.

Марсианская атмосфера на 96% состоит из углекислого газа. С помощью сильных окислителей из него можно получать чистый кислород практически в неограниченном количестве.