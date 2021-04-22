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Кремль назвал истерикой действия чешских властей

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг высылки дипломатов из Чехии истерикой и призвал дать возможность «сформулировать позиции».

«Сейчас наши дипломаты работают. Мы, конечно же, ко всей этой истерике относимся крайне негативно. Это единственное, что я могу сказать. Давайте дадим возможность дипломатам сформулировать позиции», — приводит ТАСС слова Пескова.

Скандал и дипломатический конфликт разразились после того, как премьер Чехии Андрей Бабиш объявил о причастности спецслужб России ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.Чехия заявила о высылке 18 дипломатов посольства России. В ответ российский МИД объявил о высылке 20 чешских дипломатов.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек выразил протест России против высылки из Москвы 20 сотрудников посольства и потребовал вернуть всех высланных чешских дипломатов в Москву.

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Политика #Мир
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