Власти задумались над продлением майских праздников

Министерство труда России рассматривает предложения увеличить продолжительность майских праздников, глава министерства Антон Котяков

Окончательного решения пока нет, приводит РИА Новости слова министра. «Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли» — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что Роспотребнадзор предложил правительству рассмотреть возможность продление майских праздников в качестве меры для предупреждения распространения коронавируса.

Согласно календарю Роструда, в 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Дни с 4 по 7 — официально рабочие дни.