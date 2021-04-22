Власти задумались над продлением майских праздников

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Министерство труда России рассматривает предложения увеличить продолжительность майских праздников, глава министерства Антон Котяков
Окончательного решения пока нет, приводит РИА Новости слова министра. «Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли» — сказал он.
Ранее СМИ сообщили, что Роспотребнадзор предложил правительству рассмотреть возможность продление майских праздников в качестве меры для предупреждения распространения коронавируса.
Согласно календарю Роструда, в 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Дни с 4 по 7 — официально рабочие дни.
shirokastranamoновосибирский дурдом вывели на прогулку
all busyИ куда он поднялся ? Как был почти 77 рублей, так и есть.
GunjaНу прямо с колен рубль поднял - маг и волшебник!
AK47PROSecurityЗашел на яндекс биржу. Че я вижу?!? Вчера (21.04.21) он подешевел на 0.23!!! О боже! Спасибо путену!Зашел...