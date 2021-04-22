МИД Украины потребовал отключить Россию от SWIFT

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба страны Евросоюза рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Отключение России от SWIFT должно стать частью нового пакета санкций в случае эскалации ситуации на востоке страны, приводит ТАСС слова Кулебы

Он сообщил, что на неформальной видеоконференции с главами МИД 27 стран Евросоюза предложил «пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ», включающий новые секторальные санкции в отношении России.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им.

SWIFT —международная система, в которой банки по всему миру обмениваются информацией и данными о платежах. Ежедневно через сеть проходят платежные поручения на сумму в 6 триллионов долларов. Штаб-квартира SWIFT базируется в Брюсселе.