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МИД Украины потребовал отключить Россию от SWIFT

Источник:
ТАСС
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Фото: Dima Sergiyenko; Please attribute this image as the work of "DiscoverWithDima." / CC BY-SA 4.0

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба страны Евросоюза рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Отключение России от SWIFT должно стать частью нового пакета санкций в случае эскалации ситуации на востоке страны, приводит ТАСС слова Кулебы

Он сообщил, что на неформальной видеоконференции с главами МИД 27 стран Евросоюза предложил «пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ», включающий новые секторальные санкции в отношении России.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им.

SWIFT —международная система, в которой банки по всему миру обмениваются информацией и данными о платежах. Ежедневно через сеть проходят платежные поручения на сумму в 6 триллионов долларов. Штаб-квартира SWIFT базируется в Брюсселе.

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Политика #Мир #Говорят о России #Деньги
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