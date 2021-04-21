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Загрязнители природы заплатят за ухудшение экологии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Охрана среды — ключевая тема для России, подчеркнул президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства попросил ускорить принятие соответствующего закона.

Основной принцип — загрязнитель платит. «Получил прибыль? Прибери за собой», — сказал президент, призвав не допустить повторения масштабных экологических бедствий, как было в Норильске.

По его словам, в 12 крупнейших индустриальных центрах нужно снизить на 20% объемы выбросов в атмосферу. Путин также предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все города России, где с этим неблагополучно.

Путин 21 апреля выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию, мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». В истории России это уже 17-е выступление Путина перед правительством и парламентариями.

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