Загрязнители природы заплатят за ухудшение экологии

Охрана среды — ключевая тема для России, подчеркнул президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства попросил ускорить принятие соответствующего закона.

Основной принцип — загрязнитель платит. «Получил прибыль? Прибери за собой», — сказал президент, призвав не допустить повторения масштабных экологических бедствий, как было в Норильске.

По его словам, в 12 крупнейших индустриальных центрах нужно снизить на 20% объемы выбросов в атмосферу. Путин также предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все города России, где с этим неблагополучно.

Путин 21 апреля выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию, мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». В истории России это уже 17-е выступление Путина перед правительством и парламентариями.