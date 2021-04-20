Созданное в Новосибирске устройство найдет микронаушники на экзаменах

Ученый бизнес-инкубатора НГТУ разработал устройство, способное обнаруживать сигналы микронаушников, которые часто используются на экзаменах, сообщила пресс-служба вуза.

«Проблему использования микронаушников может решить технология «У.М.», которая способна уловить сигнал индукционной петли микронаушника и транслировать его для преподавателя», – рассказал разработчик устройства Денис Рублев.

Устройство прошло четыре этапа испытаний. В отличие видеонаблюдения, «У. М.» работает самостоятельно и не требует безотрывного слежения за собой. Разработчики считают, что рамки металлодетектора также менее эффективны, поскольку реагируют только на крупные металлические предметы, а изымаемые с их помощью мобильные телефоны не требуется носить с собой для корректной работы микронаушника. Главное преимущество разработки в том, что она позволяет не просто заглушить сигнал, а узнать, кто именно использует микронаушник, и доказать это.

В прошлом году на ЕГЭ было обнаружено 850 нарушений, в число наиболее частых входит использование микронаушников. В Новосибирском государственном медицинском университете, согласно данным соцопроса, 84% студентов использовали микронаушники, а 56% используют их на каждом экзамене.