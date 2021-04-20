Губернатор Кузбасса приобрел трицикл и квадроцикл

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в 2020 году заработал около 8 миллионов рублей и пополнил транспортный парк, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте правительства региона.

Цивилев заработал 7,8 миллиона рублей, годом ранее он декларировал 11,3 миллиона рублей. В его пользовании, как и год назад, находятся гостиничный номер и две квартиры. Также губернатор пополнил парк внедорожной техники — к трициклу BRP Can-Am RD Spyder RT добавился еще один трицикл — BRP Can-Am Spyder RT LTD, а также квадроцикл-снегоболотоход BRP Can-Am Traxter X MR HD 10.

Супруга губернатора Анна Цивилева увеличила годовой доход на 10 миллионов рублей: в 2020 году она заработала 42,6 миллиона рублей, в 2019 — 32,6 миллиона рублей. У нее в собственности по-прежнему три квартиры, два земельных участка, жилой дом и три машиноместа, в 2020 году она приобрела хозяйственное строение. В пользовании — гостиничный номер.

Как и годом ранее, Цивилева владеет Hyundai Tucson и снегоход Yamaha VT 700. Ранее декларированный Меrсеdеs Benz GL 350 CDL 4 Matic не указан.

В пользовании несовершеннолетнего ребенка Цивилевых по-прежнему остается квартира и номер в гостинице.