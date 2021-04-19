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Володин предсказал санкционные удары по промышленности России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил введение новых санкций против России, нацеленных на промышленность и топливно-энергетический комплекс

«Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране», — написал в понедельник в своем Telegram-канале.

По его мнению, удары будут направлены на «промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации».

«Поэтому, если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям (в нарушении прав человека в России. И нам всем вместе необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне», — отметил Володин.

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Экономика #Промзона #Недра и ТЭК
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