Володин предсказал санкционные удары по промышленности России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил введение новых санкций против России, нацеленных на промышленность и топливно-энергетический комплекс

«Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране», — написал в понедельник в своем Telegram-канале.

По его мнению, удары будут направлены на «промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации».

«Поэтому, если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям (в нарушении прав человека в России. И нам всем вместе необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне», — отметил Володин.