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СК раскрыл подробности гибели задержанного в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Полицейский застрелил задержанного у Центрального районного суда после того как он угрожал жизни его коллеги, сообщило в понедельник СУ СКР по Новосибирской области.

Конвойный застрелил задержанного в понедельник у Центрального районного суда Новосибирска. Как ранее сообщала полиция, обвиняемый в преступлении, связанным с оборотом наркотиков, пытался сбежать из-под стражи. По нему открыли огонь, ранение оказалось смертельным.

По информации следствия, задержанный, находясь в кузове служебной машины, «напал на полицейского, повалил ее на пол, приставил к шее металлический прут и стал высказывать угрозы убийством».

Возбуждено дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ЧП #ЧП #Криминал #Происшествия
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